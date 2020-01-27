Эриксен прилетел в Милан для медосмотра перед переходом в «Интер»

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен близок к переходу в миланский «Интер», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём твиттер-аккаунте.
По информации источника, датчанин прилетел в Милан для прохождения медосмотра и подписания контракта с итальянским клубом.
Ранее стало известно, что после долгих переговоров «Интер» согласовал с лондонским клубом сумму трансфера датчанина. Она составит € 20 млн с учётом бонусов. Ожидается, что Эриксен заключит со своим новым клубом контракт, рассчитанный до лета 2024 года. Оклад футболиста составит € 10 млн за сезон.
В нынешнем сезоне Кристиан забил 2 мяча и отдал 2 голевых паса в 20 матчах английской Премьер-лиги. Ещё 1 гол и 1 результативную передачу датчанин записал в актив в 5 встречах Лиги чемпионов.
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