Гюндоган: Канте — один из лучших полузащитников в мире

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился мнением о хавбеке лондонского «Челси» Н'Голо Канте.
«Для такого полузащитника, как я, который любит контролировать соперника, непросто играть против такого футболиста, как Канте. Ты чувствуешь, что прошёл его, а затем он вновь появляется. В АПЛ выступают лучшие футболисты в мире, поэтому каждый матч сложен. Поэтому я здесь, я хочу испытывать себя и соревноваться с лучшими, а Канте — один из лучших полузащитников в мире», — приводит слова Гюндогана Sport Bible.
Гюндоган выступает в составе «Манчестер Сити» с 2016 года. В нынешнем сезоне немецкий полузащитник принял участие в 21 матче АПЛ, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Канте в текущем сезоне сыграл в 16 матчах чемпионата Англии и забил 3 гола.
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