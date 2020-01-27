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Гюндоган: Канте — один из лучших полузащитников в мире

Гюндоган: Канте — один из лучших полузащитников в мире
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился мнением о хавбеке лондонского «Челси» Н'Голо Канте.

«Для такого полузащитника, как я, который любит контролировать соперника, непросто играть против такого футболиста, как Канте. Ты чувствуешь, что прошёл его, а затем он вновь появляется. В АПЛ выступают лучшие футболисты в мире, поэтому каждый матч сложен. Поэтому я здесь, я хочу испытывать себя и соревноваться с лучшими, а Канте — один из лучших полузащитников в мире», — приводит слова Гюндогана Sport Bible.

Гюндоган выступает в составе «Манчестер Сити» с 2016 года. В нынешнем сезоне немецкий полузащитник принял участие в 21 матче АПЛ, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Канте в текущем сезоне сыграл в 16 матчах чемпионата Англии и забил 3 гола.

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