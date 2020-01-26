Кавани прошёл медосмотр в «Атлетико»
Форвард «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани близок к переходу в «Атлетико», сообщает Footmercato.
Согласно информации источника, 32-летний нападающий уже прошёл медицинский осмотр в мадридском клубе. Стороны близки к достижению соглашения по условиям трансфера уругвайца.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» предложил за Кавани € 15 млн плюс € 3 млн в качестве бонусов. Парижане же требовали за него € 20 млн.
Кавани перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2013 года из «Наполи». Его трансфер обошёлся французскому клубу в € 64,5 млн. Всего в составе парижан нападающий сыграл 293 матча и забил 198 мячей, став лучшим бомбардиром в истории «Пари Сен-Жермен». Контракт футболиста с клубом рассчитан до ближайшего лета.
«Манчестер Юнайтед» не станет покупать Кавани
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