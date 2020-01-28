Слуцкий: Коби Брайант олицетворял не только спорт, но и современный мир

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал новость о гибели легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта.



«На нём росли поколения. Это человек, который олицетворял не только спорт, но и наш современный мир», — сказал Слуцкий в эфире программы «Вечерний Ургант».



Брайант, его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек погибли 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».



Коби Брайант завершил профессиональную карьеру игрока в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, Брайант выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

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