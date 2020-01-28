«Милан» договорился с Серией А. Команда сыграет в траурных повязках в память о Брайанте

«Милан» в своём официальном «твиттере» сообщил, что достиг договорённости с Серией А. В матче 1/4 финала Кубка Италии с «Торино» футболисты россонери выйдут на поле в траурных повязках в память о легендарном баскетболисте Коби Брайанте.
Ранее сообщалось, что лига выступила против акции «Милана». При этом клуб был намерен игнорировать её.
Матч «Милан» – «Торино» состоится сегодня, 28 января, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.
Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек погибли 26 января в результате крушения вертолёта. Коби завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».
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