«Милан» договорился с Серией А. Команда сыграет в траурных повязках в память о Брайанте

«Милан» в своём официальном «твиттере» сообщил, что достиг договорённости с Серией А. В матче 1/4 финала Кубка Италии с «Торино» футболисты россонери выйдут на поле в траурных повязках в память о легендарном баскетболисте Коби Брайанте.



Ранее сообщалось, что лига выступила против акции «Милана». При этом клуб был намерен игнорировать её.



Матч «Милан» – «Торино» состоится сегодня, 28 января, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.



Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек погибли 26 января в результате крушения вертолёта. Коби завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».



Серия А выступила против траурных повязок в память о Коби, но «Милан» от них не откажется