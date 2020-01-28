«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с бывшим спортивным директором «ПСЖ» Энрике
Бывший спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Антеро Энрике, в настоящее время пребывающий без клуба, может продолжить карьеру в Англии.
Как сообщает L’Equipe, в настоящее время португалец находится на продвинутой стадии переговоров с «Манчестер Юнайтед». В случае достижения договорённости Энрике также займёт в клубе должность спортивного директора.
Энрике работал в «ПСЖ» с 2017 по 2019 год и покинул клуб перед началом нынешнего сезона. После ухода из стана парижан его связывали с миланским «Интером».
«Манчестер Юнайтед», набрав 34 очка в 24 турах, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от зоны Лиги чемпионов на 6 очков. Лидирует в первенстве «Ливерпуль» (67).
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