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«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с бывшим спортивным директором «ПСЖ» Энрике

«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с бывшим спортивным директором «ПСЖ» Энрике
Футбол / Англия 0

Бывший спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Антеро Энрике, в настоящее время пребывающий без клуба, может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает L’Equipe, в настоящее время португалец находится на продвинутой стадии переговоров с «Манчестер Юнайтед». В случае достижения договорённости Энрике также займёт в клубе должность спортивного директора.

Энрике работал в «ПСЖ» с 2017 по 2019 год и покинул клуб перед началом нынешнего сезона. После ухода из стана парижан его связывали с миланским «Интером».

«Манчестер Юнайтед», набрав 34 очка в 24 турах, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от зоны Лиги чемпионов на 6 очков. Лидирует в первенстве «Ливерпуль» (67).

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