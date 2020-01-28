ЦСКА объявил о сотрудничестве с PepsiCo
ЦСКА и PepsiCo подписали соглашение о сотрудничестве на ближайшие три сезона, сообщается на официальном сайте московского клуба.
Отмечается, что в рамках партнёрства PepsiCo будет проводить на территории стадиона московского клуба «ВЭБ Арена» различные активационные кампании. Данное сотрудничество предполагает размещение рекламных материалов на экранах по периметру футбольного поля и в точках питания «армейской» арены.
ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский клуб набрал 34 очка в 19 турах. Следующий матч в рамках чемпионата России подопечные Виктора Гончаренко проведут дома с «Уралом». Встреча состоится 29 февраля на стадионе «ВЭБ Арена» и начнётся в 14:00 мск.
Гончаренко подвёл итоги первого сбора ЦСКА
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