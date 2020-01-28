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Отчим Кокорина: Александр не имеет права не поехать на сборы с «Зенитом-2»

Отчим Кокорина: Александр не имеет права не поехать на сборы с «Зенитом-2»
Футбол / РПЛ 0

Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал переход игрока в «Зенит-2».

«То, что «Зенит» отправляет Александра в «Зенит-2», не противоречит его контракту с клубом. Он профессионал и выполняет условия контракта. Не поехать он не имеет права.

Возможно ли расторжение контракта? Мы занимаемся логистикой сейчас, «Зенит-2» едет в Турцию, надо понять, как туда добираться. Александру надо там появиться и приступить к выполнению своих обязанностей. А дальнейшие шаги решим потом. В этой жизни ничего нельзя исключать, но мы будем разбираться по факту. Может, будем предпринимать какие-то шаги или не предпринимать, и Александр будет работать до окончания срока действия контракта.

Саша ни с кем не конфликтует, как и я. Я выполняю те полномочия, которыми он меня наделил. Конфликтовать никто ни с кем не собирается, есть ситуация – будем её каким-то образом решать», — сказал Логинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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