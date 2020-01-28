Андре Гомеш приступил к тренировкам менее чем через 3 месяца после перелома ноги

Португальский полузащитник ливерпульского «Эвертона» Андре Гомеш восстановился после перелома ноги и вернулся к тренировкам.

Сегодня, 28 января, футболист частично провёл занятие в общей группе. Хавбек смог вернуться в строй всего через 86 дней после того, как получил серьёзную травму. В матче 11-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (1:1) португалец получил перелом голеностопа со смещением в результате контакта с нападающим лондонского клуба Сон Хын Мином.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Эвертона».

Гомеш перешёл в «Эвертон» летом 2018 года из «Барселоны» на правах аренды за € 2,25 млн. Через год английский клуб выкупил трансфер футболиста за € 25 млн. В нынешнем сезоне 26-летний хавбек провёл 8 матчей в АПЛ.