Андре Гомеш приступил к тренировкам менее чем через 3 месяца после перелома ноги
Португальский полузащитник ливерпульского «Эвертона» Андре Гомеш восстановился после перелома ноги и вернулся к тренировкам.
Сегодня, 28 января, футболист частично провёл занятие в общей группе. Хавбек смог вернуться в строй всего через 86 дней после того, как получил серьёзную травму. В матче 11-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (1:1) португалец получил перелом голеностопа со смещением в результате контакта с нападающим лондонского клуба Сон Хын Мином.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Эвертона».
Гомеш перешёл в «Эвертон» летом 2018 года из «Барселоны» на правах аренды за € 2,25 млн. Через год английский клуб выкупил трансфер футболиста за € 25 млн. В нынешнем сезоне 26-летний хавбек провёл 8 матчей в АПЛ.
Сломавший ногу Гомеш в трогательном видео поблагодарил фанатов за поддержку
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