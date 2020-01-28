«Ростов» опубликовал список футболистов, которые отправились на сбор в Катар
Пресс-служба «Ростова» в официальном «твиттере» клуба опубликовала список из 26 футболистов, которые отправились на второй учебно-тренировочный сбор в Катар.
Список футболиств, полетевших на сбор, выглядит так:
вратари Бабурин, Седов (игрок на просмотре), Песьяков;
защитники Хаджикадунич, Чистяков, Ведерников, Логашов, Козлов, Ливаднов, Кожемякин (игрок на просмотре), Осипенко;
полузащитники Ерёменко, Попов, Байрамян, Мамаев, Зайнутдинов, Норманн, Саплинов, Глебов, Ионов, Безруков, Черкес, Осинов;
нападающие Шомуродов, Долгов, Прошляков.
В Катаре ростовчане примут участие в международном турнире, в котором сыграют также московские клубы «Спартак» и «Локомотив» и сербский «Партизан».
Мамаев забил дебютный гол за «Ростов»
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