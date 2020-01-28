Азмун: мой конь Серик — как «Зенит»: вряд ли у него есть конкуренты в России
Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал о своём увлечении лошадьми.
«Для нашего народа лошади всегда на первом месте, так что моё увлечение естественно. Я принимаю активное участие в жизни своих лошадей. Если я перестану контролировать, то всё разрушится очень быстро. А контролировать я стараюсь каждый день. У меня в Иране есть специальный человек, который наблюдает за всей работой и передаёт мне информацию.
Мой лучший конь — Серик — выиграл всё в Иране. Хотел бы я привезти его на соревнования в Россию? Честно говоря, я не думаю, что у него есть конкуренты в России. Чтобы вы понимали, Серик — это как «Зенит». А остальные — «Локомотив», «Спартак» и так далее», — приводит слова Азмуна Sport24.
«Кристал Пэлас» заинтересовался Азмуном
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