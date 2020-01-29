Форвард «Милана» Леау: играл за Ибрагимовича на PlayStation, а сегодня отдаю ему голевую

Форвард «Милана» Рафаэл Леау поделился впечатлениями от нападающего команды Златана Ибрагимовича.
Миланский клуб одержал победу над «Торино» в рамках Кубка Италии (4:2 д. в.), где Леау сделал на шведского футболиста результативную передачу.
«Я играл за Ибрагимовича на PlayStation, а сегодня делаю на него голевую передачу. Никогда не переставайте мечтать», — написал Леау в своём «инстаграме».
Златан Ибрагимович в трёх матчах из пяти выходил в стартовом составе и отметился одним забитым мячом, в игре с «Кальяри» (2:0). Рафаэл Леау принял участие в 17 матчах чемпионата Италии. Форвард забил два гола и стал автором одной результативной передачи.
«Милан» занимает восьмое место в турнирной таблице итальянского первенства. Подопечные Стефано Пиоли набрали 31 очко в 21 туре Серии А.
- 29 января 2020
-
14:11
-
13:43
-
13:42
-
13:36
-
13:27
-
13:01
-
12:52
-
12:32
-
12:26
-
12:08
-
12:05
-
11:40
-
11:37
-
11:16
-
11:12
-
11:07
-
10:53
-
10:44
-
10:29
-
10:14
-
10:02
-
09:51
-
09:51
-
09:33
-
09:23
-
05:35
-
04:34
-
03:24
-
03:03
-
02:43
-
02:25
-
02:08
-
01:50
-
01:29
-
01:17