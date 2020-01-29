Форвард «Милана» Леау: играл за Ибрагимовича на PlayStation, а сегодня отдаю ему голевую

Форвард «Милана» Рафаэл Леау поделился впечатлениями от нападающего команды Златана Ибрагимовича.

Миланский клуб одержал победу над «Торино» в рамках Кубка Италии (4:2 д. в.), где Леау сделал на шведского футболиста результативную передачу.

«Я играл за Ибрагимовича на PlayStation, а сегодня делаю на него голевую передачу. Никогда не переставайте мечтать», — написал Леау в своём «инстаграме».

Златан Ибрагимович в трёх матчах из пяти выходил в стартовом составе и отметился одним забитым мячом, в игре с «Кальяри» (2:0). Рафаэл Леау принял участие в 17 матчах чемпионата Италии. Форвард забил два гола и стал автором одной результативной передачи.



«Милан» занимает восьмое место в турнирной таблице итальянского первенства. Подопечные Стефано Пиоли набрали 31 очко в 21 туре Серии А.