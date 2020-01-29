«Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Сегодня, 29 января, состоится матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль». Перенесённая встреча 18-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. В судейскую бригаду войдут ассистенты Марк Перри и Константин Хатцидакис. Резервный рефери — Грэм Скотт.

«Ливерпуль» набрал 67 очков в 23 матчах и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Хэм Юнайтед» с 23 очками в активе находится на 17-м месте.

Подробная турнирная таблица английской Премьер-лиги

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