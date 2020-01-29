«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: составы команд на матч Кубка английской лиги

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» на ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги. Встреча состоится сегодня, 29 января, на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Манчестер Сити»: Браво, Уолкер, Родри, Отаменди, Канселу, Гюндоган, Марез, Де Брёйне, Б. Силва, Стерлинг, Агуэро.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделёф, Магуайр, Шоу, Уильямс, Фред, Матич, Лингард, Гринвуд, Марсьяль.
Первый матч между командами, состоявшийся 7 января на арене «Олд Траффорд», завершился победой «Манчестер Сити» со счётом 3:1.
В финале турнира победитель этой пары встретится с «Астон Виллой», которая в другом полуфинале по сумме двух матчей обыграла «Лестер Сити» (1:1, 2:1).
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