«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: составы команд на матч Кубка английской лиги

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» на ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги. Встреча состоится сегодня, 29 января, на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Манчестер Сити»: Браво, Уолкер, Родри, Отаменди, Канселу, Гюндоган, Марез, Де Брёйне, Б. Силва, Стерлинг, Агуэро.



«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделёф, Магуайр, Шоу, Уильямс, Фред, Матич, Лингард, Гринвуд, Марсьяль.

Первый матч между командами, состоявшийся 7 января на арене «Олд Траффорд», завершился победой «Манчестер Сити» со счётом 3:1.



В финале турнира победитель этой пары встретится с «Астон Виллой», которая в другом полуфинале по сумме двух матчей обыграла «Лестер Сити» (1:1, 2:1).