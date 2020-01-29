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Экс-супруга Аршавина получила от матери бывшего футболиста требование о выселении

Экс-супруга Аршавина получила от матери бывшего футболиста требование о выселении
Футбол / РПЛ 0

Алиса Казьмина, бывшая жена экс-футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, сообщила о том, что получила требование о выселении из квартиры вместе с детьми. Требование было направлено от имени матери бывшего игрока — Татьяны Аршавиной.

«Подарок на день рождения дочки от папы и бабушки», — написала Казьмина на странице в «Инстаграме» и приложила к посту фотографию документа.

Напомним, Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой в сентябре 2016 года. В феврале 2017-го у пары родилась дочь Есеня. В октябре 2017 года стало известно о разводе пары.

Андрей Аршавин завершил спортивную карьеру в ноябре 2018 года, после чего прошёл обучение и получил лицензии категории D и С. 17 октября 2019 года стало известно, что Аршавин поступил на магистерскую программу УЕФА для игроков сборных по обучению менеджменту (MIP).

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