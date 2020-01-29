Экс-супруга Аршавина получила от матери бывшего футболиста требование о выселении

Алиса Казьмина, бывшая жена экс-футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, сообщила о том, что получила требование о выселении из квартиры вместе с детьми. Требование было направлено от имени матери бывшего игрока — Татьяны Аршавиной.
«Подарок на день рождения дочки от папы и бабушки», — написала Казьмина на странице в «Инстаграме» и приложила к посту фотографию документа.
Напомним, Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой в сентябре 2016 года. В феврале 2017-го у пары родилась дочь Есеня. В октябре 2017 года стало известно о разводе пары.
Андрей Аршавин завершил спортивную карьеру в ноябре 2018 года, после чего прошёл обучение и получил лицензии категории D и С. 17 октября 2019 года стало известно, что Аршавин поступил на магистерскую программу УЕФА для игроков сборных по обучению менеджменту (MIP).
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