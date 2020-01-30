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Клопп: «Ливерпуль» не чувствует, словно уже стал чемпионом

Клопп: «Ливерпуль» не чувствует, словно уже стал чемпионом
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу в перенесённом матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Олимпийский» в Лондоне и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

«Я доволен только тремя очками. Мы могли мы действовать намного лучше. Эти ребята играют невероятно на протяжении всего сезона. Сегодняшний матч был нормальным. Фанаты поют о чемпионстве «Ливерпуля» в АПЛ? Они могут петь что хотят, это ничего не значит. Не чувствуем, что словно уже стали чемпионами. Сегодня мы могли многое сделать лучше, но только одна команда заслужила победу. Не чувствовали на 100% игрового ритма. Непросто играть против такой оборонительной команды», — приводит слова Клоппа BBC со ссылкой на Sky Sports.

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Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, матч должен был состояться в Лондоне 21 декабря, однако его пришлось перенести из-за участия «Ливерпуля» в клубном чемпионате мира.

«Ливерпуль» набрал 70 очков в 24 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Хэм Юнайтед» (23) — на 17-м месте.

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