Коутиньо может вернуться в «Барселону» уже зимой
Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо, принадлежащий «Барселоне» и выступающий за мюнхенскую «Баварию» на правах аренды, может вернуться в каталонский клуб уже в это зимнее трансферное окно, сообщает Catalunya Radio.
Немецкий клуб не собирается выкупать контракт 27-летнего игрока, поэтому хочет вернуть его «Барсе» как можно скорее. Филиппе Коутиньо перешёл в «Барселону» из английского «Ливерпуля» 6 января 2018 года за € 125 млн, подписав контракт на пять лет с суммой отступных в € 400 млн. В составе каталонской команды бразилец дважды выиграл чемпионат Испании, по одному разу — Кубок и Суперкубок страны. 19 августа 2019 года Коутиньо перешёл в «Баварию». В текущем розыгрыше чемпионата Германии он провёл 17 матчей и забил шесть мячей.
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