«Лион» объявил о трансфере хавбека «Атлетико Паранаэнсе» Гимараэша за € 20 млн
Полузащитник «Атлетико Паранаэнсе» Бруно Гимараэш перешёл в «Лион», сообщается на официальном сайте французского клуба.
«Лион» заплатил бразильской команде € 20 млн, а также выплатит 20% от будущей продажи футболиста. Полузащитник подписал контракт с клубом до июня 2024 года. Бруно Гимараэш стал 20-м бразильцем в истории французского клуба. Игроком интересовались многие европейские клубы, включая мадридский «Атлетико», но хавбек выбрал французский чемпионат.
В минувшем сезоне чемпионата Бразилии Гимараэш принял участие в 25 матчах. Бразильский полузащитник отметился двумя голами и стал автором одной результативной передачи.
«Лион» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Клуб набрал 32 очка в 21 туре.
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