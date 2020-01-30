«Лион» объявил о трансфере хавбека «Атлетико Паранаэнсе» Гимараэша за € 20 млн

Полузащитник «Атлетико Паранаэнсе» Бруно Гимараэш перешёл в «Лион», сообщается на официальном сайте французского клуба.

«Лион» заплатил бразильской команде € 20 млн, а также выплатит 20% от будущей продажи футболиста. Полузащитник подписал контракт с клубом до июня 2024 года. Бруно Гимараэш стал 20-м бразильцем в истории французского клуба. Игроком интересовались многие европейские клубы, включая мадридский «Атлетико», но хавбек выбрал французский чемпионат.

В минувшем сезоне чемпионата Бразилии Гимараэш принял участие в 25 матчах. Бразильский полузащитник отметился двумя голами и стал автором одной результативной передачи.

«Лион» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Клуб набрал 32 очка в 21 туре.