Спортивный директор «Ромы» надеется подписать Смоллинга на постоянной основе

Спортивный директор «Ромы» Джанлука Петраки рассказал, что клуб хочет оформить защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга в качестве полноценного трансфера.

«Есть шанс, что мы подпишем Смоллинга на постоянной основе. Игрок сам выберет, что ему делать. Этот парень любит Рим и итальянский образ жизни. Если он действительно захочет, мы будем счастливы. В клубе очень довольны Крисом, и он это знает. С «Манчестер Юнайтед» у нас также хорошие отношения. Мы найдём правильное решение.

Крис Смоллинг заинтересован в переходе в римский клуб на постоянной основе. Ради этого защитник готов пойти на незначительное сокращение зарплаты. Сейчас он получает € 154 тыс. в неделю.



«Рома» хочет как можно раньше договориться о полноценном трансфере Смоллинга. В стане «волков» переживают, что летом игрока могут перехватить у них другие команды.