Соболев: ещё не до конца верю, что я перешёл в «Спартак»

Нападающий Александр Соболев поделился эмоциями от трансфера в московский «Спартак» из самарских «Крыльев Советов».
«Ещё не до конца верю в то, что это происходит со мной, что я перешёл в «Спартак». Выйти на поле, сыграть в футболке с ромбом на груди — большая честь и ответственность. Более титулованной и популярной команды в России просто нет.
Сколько раз играл на «Открытии» — всегда поражался поддержке «Спартака», тому, как фанаты заряжали своих футболистов. Теперь мы будем на одной красно-белой стороне!
Впереди много работы, чтобы заслужить уважение болельщиков, оправдать доверие руководства и тренеров. Никогда не получал столько сообщений от болельщиков со словами поддержки. Это очень приятно и сильная мотивация!
Вперёд, «Спартак», — написал 22-летний футболист на своей странице в «Инстаграме».
- 30 января 2020
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