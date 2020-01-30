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Соболев: ещё не до конца верю, что я перешёл в «Спартак»

Соболев: ещё не до конца верю, что я перешёл в «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий Александр Соболев поделился эмоциями от трансфера в московский «Спартак» из самарских «Крыльев Советов».

«Ещё не до конца верю в то, что это происходит со мной, что я перешёл в «Спартак». Выйти на поле, сыграть в футболке с ромбом на груди — большая честь и ответственность. Более титулованной и популярной команды в России просто нет.

Сколько раз играл на «Открытии» — всегда поражался поддержке «Спартака», тому, как фанаты заряжали своих футболистов. Теперь мы будем на одной красно-белой стороне!

Впереди много работы, чтобы заслужить уважение болельщиков, оправдать доверие руководства и тренеров. Никогда не получал столько сообщений от болельщиков со словами поддержки. Это очень приятно и сильная мотивация!

Вперёд, «Спартак», — написал 22-летний футболист на своей странице в «Инстаграме».

Соболев – это топовый трансфер «Спартака». Прямо сейчас идеальное решение кадровых проблем
Даже если он не будет забивать вообще!
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