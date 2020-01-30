Тотти: Салах способен изменить ход любого матча в любое время

Знаменитый форвард «Ромы» Франческо Тотти поделился мнением о нападающем «Ливерпуля» Мохамеде Салахе, который выступал за римский клуб с 2015 по 2017 год.

«Если бы Салах остался в «Роме», ему было бы практически невозможно выиграть Лигу чемпионов. В новом клубе у него появилось больше шансов. Я рад за него, потому что он исключительный парень.

Мохамед совершил большой рывок, когда перешёл из «Ромы» в «Ливерпуль». Такого никто не ожидал. Сейчас он является игроком, который способен изменить ход любого матча в любое время», — приводит слова Тотти Goal со ссылкой на DAZN.

В нынешнем сезоне Салах забил 12 мячей и отдал 6 голевых пасов в 21 матче английской Премьер-лиги. Ещё 4 гола и 2 результативные передачи 27-летний египтянин записал в свой актив в 6 встречах Лиги чемпионов.