Тотти: Салах способен изменить ход любого матча в любое время

Знаменитый форвард «Ромы» Франческо Тотти поделился мнением о нападающем «Ливерпуля» Мохамеде Салахе, который выступал за римский клуб с 2015 по 2017 год.
«Если бы Салах остался в «Роме», ему было бы практически невозможно выиграть Лигу чемпионов. В новом клубе у него появилось больше шансов. Я рад за него, потому что он исключительный парень.
Мохамед совершил большой рывок, когда перешёл из «Ромы» в «Ливерпуль». Такого никто не ожидал. Сейчас он является игроком, который способен изменить ход любого матча в любое время», — приводит слова Тотти Goal со ссылкой на DAZN.
В нынешнем сезоне Салах забил 12 мячей и отдал 6 голевых пасов в 21 матче английской Премьер-лиги. Ещё 4 гола и 2 результативные передачи 27-летний египтянин записал в свой актив в 6 встречах Лиги чемпионов.
- 30 января 2020
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