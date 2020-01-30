Соболев: за «Спартак» буду биться в каждом матче и каждую секунду

Нападающий Александр Соболев поделился ожиданиями от игры за московский «Спартак».
«Не знаю, какие у меня сильные качества, но надеюсь, что спартаковские болельщики полюбят меня за мою игру. Буду биться в каждом матче, каждую секунду, буду всегда играть на результат. И чтобы победы были в каждой матче.
Сколько планирую забить мячей весной? Я всегда говорю: неважно сколько ты забиваешь, главное, чтобы команда выигрывала. Пусть я не буду забивать, но если мы будем выигрывать в каждом матче, это будет намного лучше. Если забью три гола в одной встрече, но мы проиграем со счётом 3:4, от этого не будет толка. Поэтому пусть лучше забьёт кто-то другой и мы выиграем 1:0.
77-й номер выбрал, потому что был занят седьмой. Две семёрки лучше, чем одна», — сказал Соболев в интервью пресс-службе красно-белых.
Видео можно посмотреть на канале «Спартака» в YouTube.
- 30 января 2020
-
20:36
-
20:26
-
20:24
-
20:23
-
20:17
-
19:59
-
19:50
-
19:39
-
19:24
-
19:04
-
18:47
-
18:47
-
18:28
-
18:26
-
18:02
-
17:59
-
17:39
-
17:37
-
17:16
-
17:02
-
16:55
-
16:45
-
16:43
-
16:41
-
16:28
-
16:12
-
16:05
-
15:58
-
15:45
-
15:28
-
15:21
-
14:55
-
14:52
-
14:52
-
14:41