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Соболев: за «Спартак» буду биться в каждом матче и каждую секунду

Соболев: за «Спартак» буду биться в каждом матче и каждую секунду
Футбол / РПЛ 0

Нападающий Александр Соболев поделился ожиданиями от игры за московский «Спартак».

«Не знаю, какие у меня сильные качества, но надеюсь, что спартаковские болельщики полюбят меня за мою игру. Буду биться в каждом матче, каждую секунду, буду всегда играть на результат. И чтобы победы были в каждой матче.

Сколько планирую забить мячей весной? Я всегда говорю: неважно сколько ты забиваешь, главное, чтобы команда выигрывала. Пусть я не буду забивать, но если мы будем выигрывать в каждом матче, это будет намного лучше. Если забью три гола в одной встрече, но мы проиграем со счётом 3:4, от этого не будет толка. Поэтому пусть лучше забьёт кто-то другой и мы выиграем 1:0.

77-й номер выбрал, потому что был занят седьмой. Две семёрки лучше, чем одна», — сказал Соболев в интервью пресс-службе красно-белых.

Видео можно посмотреть на канале «Спартака» в YouTube.

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