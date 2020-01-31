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«Севилья» вылетела из Кубка Испании от клуба второго дивизиона

«Севилья» вылетела из Кубка Испании от клуба второго дивизиона
Футбол / Испания 0

«Севилья» сенационно уступила в матче 1/8 финала Кубка Испании «Мирандесу», выступающему в Сегунде, втором по силе испанском дивизионе.

Матч завершился со счётом 3:1 в пользу «Мирандеса». На дубль Барросо Родригеса и гол Альваро Рея «Севилья» смогла ответить лишь мячом, забитым Нолито с пенальти. В параллельном матче «Барселона» разгромила «Леганес» со счётом 5:0.

Также в четвертьфинал вышли «Гранада», обыгравшая «Бадахос» 3:2, «Валенсия», одержавшая минимальную победу над «Леонесой», «Атлетик» из Бильбао, переигравший «Тенерифе» со счётом 4:3, не оставивший шансов «Сарагосе» мадридский «Реал» (4:0), а также «Реал Сосьедад» и «Вильярреал», обыгравшие «Осасуну» и «Райо Вальекано» соответственно.

Кубок Испании. 1/8 финала
30 января 2020, четверг. 23:00 МСК
Мирандес
Миранда-де-Эбро
Окончен
3 : 1
Севилья
Севилья
1:0 Barrozo Rodrigues – 7'   2:0 Barrozo Rodrigues – 30'   3:0 Рей – 85'   3:1 Нолито – 90'
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