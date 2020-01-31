Кокорин: разговор с Ротенбергом был, но всё решилось до этого

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, сосланный в «Зенит-2» за отказ переходить в «Сочи» на правах аренды, подтвердил, что уже разговаривал с владельцем сочинского клуба Борисом Ротенбергом-старшим.



«Был ли у меня разговор с Ротенбергом? Разговор был, но всё было решено до этого, думаю. И то, что в разговоре было, – могу сказать, что о переходе я действительно узнал только из прессы», — сказал Кокорин в эфире телеканала «Звезда».



21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды до конца нынешнего сезона. Позднее в «Зените» подтвердили договорённость о трансфере. При этом отчим и агент 28-летнего нападающего заявлял, что игрок не намерен уходить из петербургского клуба. Позже «Зенит» назвал состав на второй зимний сбор, в котором Александра не оказалось.

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