Соболев опубликовал прощальное сообщение после ухода из «Крыльев Советов» в «Спартак»

Новичок «Спартака» нападающий Александр Соболев в своём «инстаграме» опубликовал прощальное сообщение, посвящённое «Крыльям Советов».
«Два года — много или мало? Это определяют воспоминания. В моём случае — однозначно много. За это время я привязался к крутой Самаре: великолепная набережная, исторический центр, Волга! Я стал частью «Крыльев», пропитался историей команды. Было всякое. И победы, и поражения, куда без них? Но спасибо болельщиком, которые всегда были рядом и поддерживали. Не просто так говорят, что здесь отличные болельщики — убедился лично.
Пришло время двигаться дальше. Я горд, что был частью «Крыльев Советов», клуба с богатой историей и отличными болельщиками. Большое спасибо всем, кто был рядом всё это время — болельщикам, одноклубникам, тренерскому штабу, руководству и сотрудникам клуба! Буду скучать! Самара — навсегда в моём сердце», — написал Соболев.
- 31 января 2020
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