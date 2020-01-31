Соболев опубликовал прощальное сообщение после ухода из «Крыльев Советов» в «Спартак»

Новичок «Спартака» нападающий Александр Соболев в своём «инстаграме» опубликовал прощальное сообщение, посвящённое «Крыльям Советов».



«Два года — много или мало? Это определяют воспоминания. В моём случае — однозначно много. За это время я привязался к крутой Самаре: великолепная набережная, исторический центр, Волга! Я стал частью «Крыльев», пропитался историей команды. Было всякое. И победы, и поражения, куда без них? Но спасибо болельщиком, которые всегда были рядом и поддерживали. Не просто так говорят, что здесь отличные болельщики — убедился лично.



Пришло время двигаться дальше. Я горд, что был частью «Крыльев Советов», клуба с богатой историей и отличными болельщиками. Большое спасибо всем, кто был рядом всё это время — болельщикам, одноклубникам, тренерскому штабу, руководству и сотрудникам клуба! Буду скучать! Самара — навсегда в моём сердце», — написал Соболев.

Соболев – это топовый трансфер «Спартака». Прямо сейчас идеальное решение кадровых проблем Даже если он не будет забивать вообще!