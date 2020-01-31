В «Тоттенхэме» уверены в возвращении Бэйла до закрытия трансферного окна

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл может вернуться в «Тоттенхэм» в последний день трансферного окна, сообщает The Times.

По информации источника, лондонский клуб совершил прорыв в сделке по форварду сборной Уэльса. Председатель «Тоттенхэма» Даниэл Леви на этой неделе отправился в Мадрид для переговоров с коллегой из «Реала» Флорентино Пересом, чтобы обсудить сделку по 30-летнему игроку. Руководство клуба уверено, что сможет сегодня вернуть вингера, которого в 2013 году продало мадридской команде за € 100 млн. Но камнем преткновения могут стать чрезвычайно высокие личные требования игрока по зарплате, которая по нынешнему контракту с «Реалом» составляет более € 600 тыс. в неделю.

Трансферное окно в Англии закрывается сегодня, 31 января.