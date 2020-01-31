В «Тоттенхэме» уверены в возвращении Бэйла до закрытия трансферного окна

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл может вернуться в «Тоттенхэм» в последний день трансферного окна, сообщает The Times.
По информации источника, лондонский клуб совершил прорыв в сделке по форварду сборной Уэльса. Председатель «Тоттенхэма» Даниэл Леви на этой неделе отправился в Мадрид для переговоров с коллегой из «Реала» Флорентино Пересом, чтобы обсудить сделку по 30-летнему игроку. Руководство клуба уверено, что сможет сегодня вернуть вингера, которого в 2013 году продало мадридской команде за € 100 млн. Но камнем преткновения могут стать чрезвычайно высокие личные требования игрока по зарплате, которая по нынешнему контракту с «Реалом» составляет более € 600 тыс. в неделю.
Трансферное окно в Англии закрывается сегодня, 31 января.
- 31 января 2020
-
14:56
-
14:46
-
14:30
-
14:23
-
14:17
-
14:07
-
13:56
-
13:49
-
13:39
-
13:37
-
13:12
-
13:05
-
12:50
-
12:45
-
12:13
-
12:12
-
12:00
-
11:52
-
11:34
-
11:16
-
10:53
-
10:49
-
10:25
-
10:14
-
09:48
-
09:44
-
09:41
-
09:27
-
09:21
-
09:17
-
08:30
-
08:00
-
07:54
-
07:35
-
03:38