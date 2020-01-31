Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В «Тоттенхэме» уверены в возвращении Бэйла до закрытия трансферного окна

В «Тоттенхэме» уверены в возвращении Бэйла до закрытия трансферного окна
Футбол / Англия 0

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл может вернуться в «Тоттенхэм» в последний день трансферного окна, сообщает The Times.

По информации источника, лондонский клуб совершил прорыв в сделке по форварду сборной Уэльса. Председатель «Тоттенхэма» Даниэл Леви на этой неделе отправился в Мадрид для переговоров с коллегой из «Реала» Флорентино Пересом, чтобы обсудить сделку по 30-летнему игроку. Руководство клуба уверено, что сможет сегодня вернуть вингера, которого в 2013 году продало мадридской команде за € 100 млн. Но камнем преткновения могут стать чрезвычайно высокие личные требования игрока по зарплате, которая по нынешнему контракту с «Реалом» составляет более € 600 тыс. в неделю.

Трансферное окно в Англии закрывается сегодня, 31 января.

Закрытие трансферного окна в Европе. Все главные сделки! LIVE
Слухи, возможные и уже состоявшиеся переходы – в нашем онлайне.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020