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Клопп и Гвардиола — в числе претендентов на приз тренеру месяца в АПЛ

Клопп и Гвардиола — в числе претендентов на приз тренеру месяца в АПЛ
Футбол / Англия 0

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте огласила имена специалистов, номинированных на приз лучшему тренеру первенства в январе.

В число претендентов попали:

Юрген Клопп («Ливерпуль») — 5 матчей, 5 побед,
Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») — 4 матча, 3 победы, 1 ничья,
Найджел Пирсон («Уотфорд») — 4 матча, 2 победы, 1 ничья, 1 поражение,
Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон») — 4 матча, 3 победы, 1 поражение.

В прошлом месяце Юрген Клопп выиграл награду лучшего тренера месяца. Это стало уже его четвёртым призом в этом сезоне Английской Премьер-лиги. Его команда лидирует в чемпионате Англии. «Ливерпуль» имеет в активе 70 очков в 24 турах.

С турнирной таблицей АПЛ можно ознакомиться на «Чемпионате».

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