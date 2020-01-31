Клопп и Гвардиола — в числе претендентов на приз тренеру месяца в АПЛ

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте огласила имена специалистов, номинированных на приз лучшему тренеру первенства в январе.

В число претендентов попали:

Юрген Клопп («Ливерпуль») — 5 матчей, 5 побед,

Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») — 4 матча, 3 победы, 1 ничья,

Найджел Пирсон («Уотфорд») — 4 матча, 2 победы, 1 ничья, 1 поражение,

Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон») — 4 матча, 3 победы, 1 поражение.

В прошлом месяце Юрген Клопп выиграл награду лучшего тренера месяца. Это стало уже его четвёртым призом в этом сезоне Английской Премьер-лиги. Его команда лидирует в чемпионате Англии. «Ливерпуль» имеет в активе 70 очков в 24 турах.

С турнирной таблицей АПЛ можно ознакомиться на «Чемпионате».