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Агент сообщил, что Яя Туре покинул китайский клуб «Циндао Хайню»

Агент сообщил, что Яя Туре покинул китайский клуб «Циндао Хайню»
Футбол / Прочие турниры 0

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы ивуарийского полузащитника Яя Туре, сообщил об уходе своего подопечного из китайского клуба «Циндао Хайню».

«Яя Туре больше не играет за «Циндао Хайню». Не знаю, завершил он карьеру или нет, у него семь пятниц на неделе, но сейчас он без клуба. Можно сказать, что свободный агент», — приводит слова Селюка Sport24.

Туре подписал контракт с «Циндао Хайню» летом прошлого года, находясь в статусе свободного агента после ухода из «Олимпиакоса» в декабре 2018 года. До этого сообщалось, что Яя может продолжить карьеру в России, перейдя в «Тамбов».

В ходе своей карьеры 36-летний хавбек также защищал цвета «АСЕК Мимозас», «Беверена», донецкого «Металлурга», «Монако», «Барселоны» и «Манчестер Сити». В составе сборной Кот-д'Ивуара Туре в 102 матчах забил 19 мячей.

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