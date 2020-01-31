ЦСКА и «Локомотив» интересуются защитником «Тулузы» Рохелем

Защитник «Тулузы» Агустин Рохель может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Согласно информации источника, интерес к 22-летнему игроку французского клуба проявляют московские ЦСКА и «Локомотив». Отмечается, что попытку подписать уругвайца предпринимал «Лечче», однако договориться о переходе футболиста итальянцам не удалось.

В текущем сезоне Рохель принял участие в 6 матчах на клубном уровне. Контракт защитника с «Тулузой» рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

Рохель является воспитанником уругвайского «Насьоналя». Летом 2018 года на правах свободного агента он перешёл в «Крылья Советов», в составе которых провёл 18 матчей. Через год он уругваец был продан «Тулузе» за € 2,5 млн.