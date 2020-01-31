Зидан не включил Азара и Бэйла в заявку на матч с «Атлетико»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не включил вингеров Эдена Азара и Гарета Бэйла в заявку на матч 22-го тура чемпионата Испании с «Атлетико». Встреча состоится завтра, 1 февраля, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени.
Возможность сыграть во встрече с «матрасниками» получили 19 игроков «сливочных».
Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе.
Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди.
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Хамес Родригес, Иско.
Нападающие: Карим Бензема, Лукас Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор.
Заявку «Реала» можно посмотреть в «твиттере» клуба.
Напомним, Азар восстанавливается после травмы. С основной группой бельгиец начал работать лишь на этой неделе.
- 31 января 2020
-
21:08
-
20:53
-
20:37
-
20:37
-
20:18
-
20:16
-
19:48
-
19:36
-
19:16
-
19:14
-
18:59
-
18:53
-
18:32
-
18:25
-
18:15
-
18:03
-
17:56
-
17:36
-
17:25
-
17:20
-
16:55
-
16:52
-
16:45
-
16:42
-
16:28
-
16:28
-
16:13
-
15:58
-
15:57
-
15:48
-
15:42
-
15:37
-
15:34
-
15:19
-
15:14