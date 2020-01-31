Зидан не включил Азара и Бэйла в заявку на матч с «Атлетико»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не включил вингеров Эдена Азара и Гарета Бэйла в заявку на матч 22-го тура чемпионата Испании с «Атлетико». Встреча состоится завтра, 1 февраля, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Возможность сыграть во встрече с «матрасниками» получили 19 игроков «сливочных».

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе.

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Хамес Родригес, Иско.

Нападающие: Карим Бензема, Лукас Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор.

Заявку «Реала» можно посмотреть в «твиттере» клуба.

Напомним, Азар восстанавливается после травмы. С основной группой бельгиец начал работать лишь на этой неделе.