Агент прокомментировал интерес ЦСКА и «Локомотива» к Рохелю
Ариэль Красоски, агент защитника «Тулузы» Агустина Рохеля, прокомментировал интерес к клиенту московских ЦСКА и «Локомотива».
«У меня нет никаких конкретных предложений по Рохелю. Это только слухи», — сказал Красоски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В этом сезоне Рохель принял участие в 6 матчах на клубном уровне. Контракт защитника с «Тулузой» рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста на сегодняшний день составляет € 1,8 млн.
Рохель является воспитанником уругвайского «Насьоналя». Летом 2018 года на правах свободного агента он перешёл в «Крылья Советов», в составе которых провёл 18 матчей. Через год уругваец был продан «Тулузе» за € 2,5 млн.
ЦСКА и «Локомотив» интересуются защитником «Тулузы» Рохелем
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