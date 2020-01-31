Агент прокомментировал интерес ЦСКА и «Локомотива» к Рохелю

Ариэль Красоски, агент защитника «Тулузы» Агустина Рохеля, прокомментировал интерес к клиенту московских ЦСКА и «Локомотива».

«У меня нет никаких конкретных предложений по Рохелю. Это только слухи», — сказал Красоски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В этом сезоне Рохель принял участие в 6 матчах на клубном уровне. Контракт защитника с «Тулузой» рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста на сегодняшний день составляет € 1,8 млн.

Рохель является воспитанником уругвайского «Насьоналя». Летом 2018 года на правах свободного агента он перешёл в «Крылья Советов», в составе которых провёл 18 матчей. Через год уругваец был продан «Тулузе» за € 2,5 млн.