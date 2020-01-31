«Барселона» объявила о подписании Матеуса Фернандеса
«Барселона» на своём официальном сайте объявила о подписании полузащитника «Палмейраса» Матеуса Фернандеса.
«Барселона» и «Палмейрас» достигли договорённости о трансфере Матеуса Фернандеса. Он присоединится к клубу 1 июля 2020 года.
Сумма трансфера составила € 7 млн плюс € 3 млн в виде бонусов. Игрок подпишет с клубом пятилетний контракт, который будет действовать до конца сезона-2024/2025. Сумма отступных за футболиста установлена в размере € 300 млн", — говорится в сообщении пресс-службы каталонского клуба.
Фернандес является воспитанником «Ботафого». В «Палмейрас» полузащитник перешёл в январе прошлого года за € 4 млн. В минувшем сезоне бразилец принял участие в 11 матчах на клубном уровне. На счету 21-летнего хавбека 1 забитый мяч.
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