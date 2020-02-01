Тухель — о Кавани: есть ситуации хуже, чем остаться в «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель высказался о будущем нападающего парижан Эдинсона Кавани. Ранее стало известно, что уругвайский форвард продолжит выступать за «ПСЖ» до окончания контракта, который рассчитан до 30 июня 2020 года.



«Есть ситуации хуже, чем остаться в „Пари Сен-Жермен“. Думаю, в скором времени Эдинсон придёт в норму, вновь будет чувствовать уверенность. Кавани — отличный футболист, он подходит „ПСЖ“. Факт, что команда не меняется, положителен, так как мы привыкли работать вместе. Каждый игрок имеет шанс попасть в стартовый состав. Эдинсон пропустил несколько недель из-за травмы. Теперь мы должны быть терпеливыми. Мы поможем ему вернуться в ритм», — приводит слова Тухеля Besoccer.



В услугах Кавани заинтересованы также «Челси» и «Манчестер Юнайтед», которые попытаются заполучить уругвайца следующим летом.

L’Équipe: Кавани останется в «ПСЖ» до конца этого сезона