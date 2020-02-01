Тухель — о Кавани: есть ситуации хуже, чем остаться в «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель высказался о будущем нападающего парижан Эдинсона Кавани. Ранее стало известно, что уругвайский форвард продолжит выступать за «ПСЖ» до окончания контракта, который рассчитан до 30 июня 2020 года.
«Есть ситуации хуже, чем остаться в „Пари Сен-Жермен“. Думаю, в скором времени Эдинсон придёт в норму, вновь будет чувствовать уверенность. Кавани — отличный футболист, он подходит „ПСЖ“. Факт, что команда не меняется, положителен, так как мы привыкли работать вместе. Каждый игрок имеет шанс попасть в стартовый состав. Эдинсон пропустил несколько недель из-за травмы. Теперь мы должны быть терпеливыми. Мы поможем ему вернуться в ритм», — приводит слова Тухеля Besoccer.
В услугах Кавани заинтересованы также «Челси» и «Манчестер Юнайтед», которые попытаются заполучить уругвайца следующим летом.
- 1 февраля 2020
-
10:38
-
10:32
-
10:27
-
10:16
-
10:01
-
09:53
-
09:38
-
09:29
-
09:23
-
07:58
-
07:21
-
03:33
-
03:23
-
02:51
-
02:20
-
02:05
-
01:47
-
01:12
-
00:58
-
00:58
-
00:33
-
00:19
-
00:08
- 31 января 2020
-
23:47
-
23:34
-
23:16
-
23:12
-
22:58
-
22:51
-
22:45
-
22:23
-
22:19
-
22:07
-
21:52
-
21:52