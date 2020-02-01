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«Спартак» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 1 февраля в 18:00

«Спартак» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 1 февраля в 18:00
Футбол / Прочие турниры 0

Сегодня, 1 февраля, стартует товарищеский турнир Кубок Матч Премьер. В 1-м туре «Спартак» сыграет с «Ростовом». Матч пройдёт на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе (Катар), стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В турнире примут участие четыре команды. Два оставшихся участника — московский «Локомотив» и белградский «Партизан» — проведут матч тоже сегодня.

Этот розыгрыш товарищеского турнира станет третьим. Впервые он был проведёт в Катаре зимой 2019 года. Победителем стал «Спартак», опередивший «Локомотив», «Зенит» и «Ростов». Второй розыгрыш состоялся в Австрии летом того же года. На этот раз первое место занял «Краснодар», набравший больше очков, чем «Ростов», «Спартак» и ЦСКА.

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