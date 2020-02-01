«Спартак» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 1 февраля в 18:00

Сегодня, 1 февраля, стартует товарищеский турнир Кубок Матч Премьер. В 1-м туре «Спартак» сыграет с «Ростовом». Матч пройдёт на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе (Катар), стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В турнире примут участие четыре команды. Два оставшихся участника — московский «Локомотив» и белградский «Партизан» — проведут матч тоже сегодня.
Этот розыгрыш товарищеского турнира станет третьим. Впервые он был проведёт в Катаре зимой 2019 года. Победителем стал «Спартак», опередивший «Локомотив», «Зенит» и «Ростов». Второй розыгрыш состоялся в Австрии летом того же года. На этот раз первое место занял «Краснодар», набравший больше очков, чем «Ростов», «Спартак» и ЦСКА.
Календарь турнира в Катаре
- 1 февраля 2020
-
15:32
-
15:15
-
15:12
-
15:00
-
14:59
-
14:45
-
14:44
-
14:43
-
14:28
-
14:25
-
14:19
-
14:05
-
13:19
-
13:09
-
12:59
-
12:46
-
12:35
-
12:30
-
12:05
-
12:04
-
11:46
-
11:43
-
11:13
-
11:00
-
10:38
-
10:32
-
10:27
-
10:16
-
10:01
-
09:53
-
09:38
-
09:29
-
09:23
-
07:58
-
07:21