В «Динамо» рассказали о приглашении Бувача и его предстоящей работе

Председатель совета директоров московского «Динамо» Юрий Соловьёв рассказал, как клуб заполучил нового спортивного директора Желько Бувача и как специалист будет работать.



«На предметные переговоры с Бувачем мы вышли в конце прошлого года. Он скрупулёзно изучил наше предложение, причём речь не о финансовой стороне вопроса, а обо всём, что касается стратегических целей «Динамо» и основных направлений развития команды и клуба. Рады, что Желько в итоге выразил готовность присоединиться к нам. Это специалист с уникальным опытом и, что самое главное, с опытом позитивным – умением добиваться успешных результатов в командах, совершенно разных по стилю, духу и задачам.



Он абсолютный трудоголик, который живёт футболом 24 часа в сутки. Это не преувеличение. Его знания футбольного рынка и умение разглядеть в игроках нужные качества совершенно точно помогут «Динамо» не только с точки зрения стратегического становления основной команды, но и развития академии, нашей молодёжки и всей вертикали динамовских команд. Желько приходит к нам в качестве спортивного директора со всеми надлежащими полномочиями. Будет работать в тесном контакте с тренерским штабом основной команды, но без какого-либо участия в тренировочном и игровом процессах. Здесь все полномочия как были, так и остаются у Кирилла Новикова», — цитирует Соловьёва пресс-служба «Динамо».

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