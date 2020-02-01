Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В «Динамо» рассказали о приглашении Бувача и его предстоящей работе

В «Динамо» рассказали о приглашении Бувача и его предстоящей работе
Футбол / РПЛ 0

Председатель совета директоров московского «Динамо» Юрий Соловьёв рассказал, как клуб заполучил нового спортивного директора Желько Бувача и как специалист будет работать.

«На предметные переговоры с Бувачем мы вышли в конце прошлого года. Он скрупулёзно изучил наше предложение, причём речь не о финансовой стороне вопроса, а обо всём, что касается стратегических целей «Динамо» и основных направлений развития команды и клуба. Рады, что Желько в итоге выразил готовность присоединиться к нам. Это специалист с уникальным опытом и, что самое главное, с опытом позитивным – умением добиваться успешных результатов в командах, совершенно разных по стилю, духу и задачам.

Он абсолютный трудоголик, который живёт футболом 24 часа в сутки. Это не преувеличение. Его знания футбольного рынка и умение разглядеть в игроках нужные качества совершенно точно помогут «Динамо» не только с точки зрения стратегического становления основной команды, но и развития академии, нашей молодёжки и всей вертикали динамовских команд. Желько приходит к нам в качестве спортивного директора со всеми надлежащими полномочиями. Будет работать в тесном контакте с тренерским штабом основной команды, но без какого-либо участия в тренировочном и игровом процессах. Здесь все полномочия как были, так и остаются у Кирилла Новикова», — цитирует Соловьёва пресс-служба «Динамо».

«Динамо» назначило спортивным директором бывшего ассистента Клоппа
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020