Гинер рассказал о влиянии Усманова на ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о влиянии российского бизнесмена Алишера Усманова на клуб.

«Что касается того, что наши трансферы связывают с Усмановым, то он мой близкий друг. Договариваются о трансферах клубы. Усманов хорошо разбирается в футболе, его советы воспринимаются серьёзно. Он очень много помогает: советами, связями. Усманов помогает нам всегда. Я его за это очень уважаю.

О том, чтобы он стал партнёром, мы не говорили. Сейчас появятся новые партнёры, которые с удовольствием начнут выкупать какую-то часть у ВЭБа.

Был ли когда-то близок к продаже ЦСКА? Мне никогда этого не предлагали. Я должен заниматься и вести это дело", — сказал Гинер в эфире канала «Матч Премьер».

ЦСКА, набрав 34 очка в 19 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.