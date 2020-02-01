Гинер рассказал о влиянии Усманова на ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о влиянии российского бизнесмена Алишера Усманова на клуб.
«Что касается того, что наши трансферы связывают с Усмановым, то он мой близкий друг. Договариваются о трансферах клубы. Усманов хорошо разбирается в футболе, его советы воспринимаются серьёзно. Он очень много помогает: советами, связями. Усманов помогает нам всегда. Я его за это очень уважаю.
О том, чтобы он стал партнёром, мы не говорили. Сейчас появятся новые партнёры, которые с удовольствием начнут выкупать какую-то часть у ВЭБа.
Был ли когда-то близок к продаже ЦСКА? Мне никогда этого не предлагали. Я должен заниматься и вести это дело", — сказал Гинер в эфире канала «Матч Премьер».
ЦСКА, набрав 34 очка в 19 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
- 1 февраля 2020
-
18:29
-
18:28
-
18:15
-
18:04
-
18:03
-
17:50
-
17:50
-
17:31
-
17:28
-
17:24
-
17:21
-
17:21
-
17:20
-
17:16
-
17:12
-
17:05
-
17:02
-
16:57
-
16:57
-
16:50
-
16:43
-
16:37
-
16:18
-
16:01
-
15:40
-
15:32
-
15:15
-
15:12
-
15:00
-
14:59
-
14:45
-
14:44
-
14:43
-
14:28
-
14:25