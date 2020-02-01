Окслейд-Чемберлен поразил ворота «Саутгемптона» точным ударом из-за штрафной. Видео
Первый гол в матче 25-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Саутгемптон» записал на свой счёт полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен.
На 47-й минуте он получил передачу от Роберто Фирмино на левом краю чужой штрафной, сместился ближе к центру и прицельно пробил низом.
Видео доступно на «Чемпионате».
Последний матч команд состоялся во 2-м туре нынешнего розыгрыша чемпионата Англии. Тогда в Саутгемптоне красные оказались сильнее «святых», одержав победу со счётом 2:1.
После 24 туров «Ливерпуль», набрав 70 очков, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя — «Манчестер Сити» — на 19 очков. «Саутгемптон» (31) располагается на девятой строчке.
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