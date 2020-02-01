Полузащитник «Брайтона» Гросс воспользовался привозом обороны «Вест Хэма». Видео

Хавбек Паскаль Гросс «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» воспользовался грубой защитников соперника.
Немецкий полузащитник отличился на 75-й минуте. Он поразил ворота хозяев после череды несогласованных действий обороны «Вест Хэма». Гросс подкараулил ошибку, подхватил свободный мяч в штрафной и смог переиграть Лукаша Фабиански. После этого гола «Брайтон» сократил отставание в счёте — 2:3.
Видео доступно на «Чемпионате».
Матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион» завершился со счётом 3:3.
Результаты других матчей 25-го тура чемпионата Англии
«Уотфорд» — «Эвертон» — 2:3
«Борнмут» — «Астон Вилла» — 2:1
«Кристал Пэлас» — «Шеффилд Юнайтед» — 0:1
«Ньюкасл Юнайтед» — «Норвич Сити» — 0:0
«Ливерпуль» — «Саутгемптон» — 4:0
«Челси» — «Лестер» — 2:2.
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