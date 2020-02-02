Дочь игрока «Осасуны» расплакалась, увидев, как отец получил тяжёлую травму
Дочь игрока «Осасуны» Луиса Эсекьеля Авилы расплакалась, увидев, как отец получил тяжёлую травму. 25-летний нападающий памплонской команды порвал крестообразную связку в матче 21-го тура чемпионата Испании с «Леванте», состоявшемся в пятницу, 24 января. После полученной травмы аргентинец упал на газон. Поле он покидал на носилках.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В текущем сезоне Авила на поле не выйдет. Вернуться в строй форвард должен в конце июля. Всего в текущем сезоне аргентинец принял участие в 22 матчах на клубном уровне. На счету нападающего 11 забитых мячей и 3 результативные передачи. Он является лучшим бомбардиром своей команды. Контракт футболиста с «Осасуной» рассчитан до лета 2023 года.
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