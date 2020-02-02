Зидан обошёл Моуринью по количеству побед среди тренеров «Реала» и вышел на третье место
Победа над «Атлетико» в матча 22-го тура чемпионата Испании (1:0) стала 129-й для Зинедина Зидана в качестве тренера мадридского «Реала».
Французский специалист вышел на третье место по этому показателю и обошёл португальца Жозе Моуринью, работавшего с «Реалом» с 2010 по 2013 год. На счету нынешнего тренера «Тоттенхэма» 128 побед.
Первое место занимает Мигель Муньос (357), второе — Висенте дель Боске (133). Под руководством Зидана «Реал» трижды выигрывал Лигу чемпионов, дважды — Клубный чемпионат мира, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА и один раз праздновал триумф в чемпионате страны. На посту главного тренера мадридцев француз провёл 192 матча, процент побед составляет 67,1. Средняя результативность — 2,4 мяча за игру.
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