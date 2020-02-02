«Арсенал» заблокировал переход Озила в катарский клуб

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил мог перейти в катарский клуб в последний день зимнего трансферного окна, сообщает The Sun.



По информации источника, немецкий хавбек был готов к переходу, однако трансфер был заблокирован главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой. Лондонский клуб не успевал найти Озилу замену в короткие сроки.



Соглашение 31-летнего футболиста с лондонским «Арсеналом» истекает летом 2021 года. Немецкий полузащитник принял участие в 14 матчах английской Премьер-лиги в этом сезоне и сделал 1 результативную передачу.



«Арсенал» набрал 30 очков в 24 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль».

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