Варан объяснил, почему игроки «Реала» подарили Ф. Менди кирпич на Рождество

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан рассказал о рождественском подарке партнёру по обороне — Ферлану Менди, который получил на праздник кирпич.

«Мы подарили кирпич Ферлану, потому что на тренировках он иногда слишком сильно бьёт одноклубников по ногам. Он знает, что это шутка.

Менди очень хорош в защите. У него потрясающее телосложение. Он очень помогает команде.

Марсело тоже знает, какими качествами он обладает. Это здорово. Хорошо, когда в команде есть такая конкуренция», — привет слова Варана Goal.

Менди перешёл в «Реал» из «Лиона» летом 2019 года за € 48 млн. В нынешнем сезоне 24-летний француз помог «сливочным» в 18 матчах во всех турнирах. Защитник записал в актив 2 результативные передачи.