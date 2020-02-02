Неймар: я просто играю в футбол
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с обновлённым имиджем, сопроводив её подписью «Я просто играю в футбол».
Напомним, во вчерашнем матче 22-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье» бразильский форвард стал жертвой неоднозначного решения главного арбитра Жерома Бризара. На 38-й минуте встречи Неймар был наказан жёлтой карточкой после того, как выполнил эффектный финт «радуга».
По словам защитника парижского клуба Преснеля Кимпембе, арбитр трактовал действия футболиста как «неспортивное поведение».
В перерыве встречи Неймар высказал недовольство Бризару, однако встретился с непониманием: арбитр попросил футболиста обращаться к нему на французском языке.
Неймар классным финтом отомстил ударившему его сопернику
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