Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Неймар: я просто играю в футбол

Неймар: я просто играю в футбол
Футбол / Франция 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с обновлённым имиджем, сопроводив её подписью «Я просто играю в футбол».

Напомним, во вчерашнем матче 22-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье» бразильский форвард стал жертвой неоднозначного решения главного арбитра Жерома Бризара. На 38-й минуте встречи Неймар был наказан жёлтой карточкой после того, как выполнил эффектный финт «радуга».

По словам защитника парижского клуба Преснеля Кимпембе, арбитр трактовал действия футболиста как «неспортивное поведение».

В перерыве встречи Неймар высказал недовольство Бризару, однако встретился с непониманием: арбитр попросил футболиста обращаться к нему на французском языке.

Неймар классным финтом отомстил ударившему его сопернику
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020