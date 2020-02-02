«Зенит» прогнал Ригони через тоннель новичка
Игроки петербургского «Зенита» прогнали полузащитника Эмилиано Ригони через традиционный тоннель новичка.
Видео можно посмотреть на странице «Зенита» в «Твиттере».
Напомним, накануне Ригони досрочно вернулся в петербургский «Зенит» из аренды в «Сампдории». В этом сезоне Ригони принял участие в девяти матчах за «Сампдорию», на его счету одна результативная передача. В «Зенит» аргентинец перешёл из «Индепендьенте» летом 2017 года. Трансфер аргентинского футболиста стоил петербургскому клубу € 9 млн. Контракт 26-летнего хавбека с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2021 года.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги петербургский «Зенит» занимает 1-е место. В активе команды после 19 туров 45 очков.
«Зенит» объявил о возвращении Ригони
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