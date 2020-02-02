Конте: в отличие от Клоппа и Гвардиолы, я стал чемпионом АПЛ в первом сезоне

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте отметил, что добился большего успеха в первый год работы в Англии, чем Юрген Клопп («Ливерпуль») и Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»).

«В первый сезон в «Челси» я стал чемпионом английской Премьер-лиги. На второй год мне удалось выиграть Кубок Англии. Клопп до сих пор ничего не выиграл в Англии, хотя провёл там четыре кампании. Гвардиола в первый сезон с «Манчестер Сити» не завоевал ни одного трофея», — приводит слова Конте Goal.

Напомним, Антонио работал в «Челси» с 2016 по 2018 год. В конце минувшей весны 50-летний итальянский специалист возглавил «Интер».

«Ливерпуль», набрав 73 очка, возглавляет турнирную таблицу АПЛ, «Манчестер Сити» (51) занимает второе место.