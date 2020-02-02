Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Конте: в отличие от Клоппа и Гвардиолы, я стал чемпионом АПЛ в первом сезоне

Конте: в отличие от Клоппа и Гвардиолы, я стал чемпионом АПЛ в первом сезоне
Футбол / Англия 0

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте отметил, что добился большего успеха в первый год работы в Англии, чем Юрген Клопп («Ливерпуль») и Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»).

«В первый сезон в «Челси» я стал чемпионом английской Премьер-лиги. На второй год мне удалось выиграть Кубок Англии. Клопп до сих пор ничего не выиграл в Англии, хотя провёл там четыре кампании. Гвардиола в первый сезон с «Манчестер Сити» не завоевал ни одного трофея», — приводит слова Конте Goal.

Напомним, Антонио работал в «Челси» с 2016 по 2018 год. В конце минувшей весны 50-летний итальянский специалист возглавил «Интер».

«Ливерпуль», набрав 73 очка, возглавляет турнирную таблицу АПЛ, «Манчестер Сити» (51) занимает второе место.

Клопп: «Ливерпуль» неидеален, даже не близок к этому
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020