«Барселона» — «Леванте»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Сегодня, 2 февраля, состоится матч «Барселона» — «Леванте». Встреча 22-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Адрианом Кордеро Вегой. В судейскую бригаду войдут ассистенты Хосе Карлос Эскуэла Мело и Антонио Сересо Парфеноф. Резервный рефери — Антонио Альберола Рохас.
В первой части сезона «Леванте» встречался с «Барселоной» в 12-м туре. Матч, прошедший на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии, завершился победой хозяев со счётом 3:1.
«Барселона» набрала 43 очка в 21 матче и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леванте» (26) — на 13-м месте.
«Барселона» — «Леванте»: прогноз Константина Генича на матч 22-го тура чемпионата Испании
Читайте также
- 2 февраля 2020
-
20:24
-
20:07
-
20:00
-
19:53
-
19:53
-
19:39
-
19:35
-
19:21
-
19:15
-
19:09
-
19:02
-
18:56
-
18:51
-
18:51
-
18:23
-
18:12
-
17:49
-
17:48
-
17:26
-
17:19
-
17:11
-
16:50
-
16:42
-
16:33
-
16:27
-
16:19«Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм» Эксклюзив
-
16:10
-
15:58
-
15:53
-
15:40
-
15:36
-
15:23
-
15:14
-
15:05
-
15:01
Партнерский контент