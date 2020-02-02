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«Барселона» — «Леванте»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

«Барселона» — «Леванте»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Футбол / Испания 0

Сегодня, 2 февраля, состоится матч «Барселона» — «Леванте». Встреча 22-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Адрианом Кордеро Вегой. В судейскую бригаду войдут ассистенты Хосе Карлос Эскуэла Мело и Антонио Сересо Парфеноф. Резервный рефери — Антонио Альберола Рохас.

В первой части сезона «Леванте» встречался с «Барселоной» в 12-м туре. Матч, прошедший на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии, завершился победой хозяев со счётом 3:1.

«Барселона» набрала 43 очка в 21 матче и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леванте» (26) — на 13-м месте.

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