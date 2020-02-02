Сарри: для Роналду важно забивать много голов
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал победу своей команды в матче 22-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной» (3:0).
«У нас много атакующих игроков экстраординарного уровня, поэтому есть много вариантов, но их не так легко использовать. Когда вы оставляете кого-то, например Дибалу, в запасе, то ощущаете себя неловко. Но я должен поддерживать баланс в составе.
Криштиану Роналду продолжает много забивать, и это важно для его морального состояния. Физически он в порядке и решает исходы матчей. У других нападающих тоже всё хорошо, поэтому мне всегда сложно кого-то не выпускать на поле", — приводит слова Сарри TuttoMercatoWeb со ссылкой на DAZN.
Турнирная таблица чемпионата Италии сезона-2019/2020
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