Милевский: хотел бы владеть ночным клубом. Можно было бы назвать «Зелёная миля»
Форвард «Динамо-Брест» Артём Милевский признался, что хотел бы стать собственником ночного клуба.
«Хотел бы владеть ночным клубом. Но денег много нужно. Можно было бы назвать „Зелёная миля“, — сказал Милевский в интервью YouTube-каналу „ТРЕНДЕЦ“.
Напомним, по итогам завершившегося чемпионата Беларуси клуб Милевского выиграл золотые медали. Для «Динамо-Брест» этот титул стал первым в истории. Ранее лучшим результатом сине-белых в Высшей лиге были бронзовые медали, завоёванные в 1992 году.
Милевский перешёл в «Динамо-Брест» в январе 2019 года. В минувшем сезоне 34-летний форвард принял участие в 26 матчах чемпионата Беларуси, в которых стал автором 4 забитых мячей. Большую часть карьеры Артём провёл в киевском «Динамо».
«Крылья Советов» сыграли вничью с «Динамо-Брест» в товарищеском матче
Читайте также
- 2 февраля 2020
-
23:30
-
23:17
-
23:07
-
22:50
-
22:44
-
22:31
-
22:21
-
22:00
-
21:58
-
21:53
-
21:36
-
21:32
-
21:25
-
21:03
-
21:02
-
20:54
-
20:48
-
20:44
-
20:33
-
20:24
-
20:07
-
20:00
-
19:53
-
19:53
-
19:39
-
19:35
-
19:21
-
19:15
-
19:09
-
19:02
-
18:56
-
18:51
-
18:51
-
18:23
-
18:12
Партнерский контент