Милевский: хотел бы владеть ночным клубом. Можно было бы назвать «Зелёная миля»

Форвард «Динамо-Брест» Артём Милевский признался, что хотел бы стать собственником ночного клуба.

«Хотел бы владеть ночным клубом. Но денег много нужно. Можно было бы назвать „Зелёная миля“, — сказал Милевский в интервью YouTube-каналу „ТРЕНДЕЦ“.

Напомним, по итогам завершившегося чемпионата Беларуси клуб Милевского выиграл золотые медали. Для «Динамо-Брест» этот титул стал первым в истории. Ранее лучшим результатом сине-белых в Высшей лиге были бронзовые медали, завоёванные в 1992 году.

Милевский перешёл в «Динамо-Брест» в январе 2019 года. В минувшем сезоне 34-летний форвард принял участие в 26 матчах чемпионата Беларуси, в которых стал автором 4 забитых мячей. Большую часть карьеры Артём провёл в киевском «Динамо».