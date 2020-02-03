Это'О назвал самое яркое воспоминание о России

Бывший игрок «Анжи» Самуэль Это'О назвал своё самое яркое воспоминание о России.
«Моё самое яркое воспоминание о России — это, безусловно, Махачкала. Город в день матча. Порой мы играли даже с не самыми сильными клубами, но ажиотаж вокруг игр был каким-то невероятным. Полные трибуны, люди, которые не смогли попасть на матч, ждали несколько часов около стадиона, чтобы просто увидеть, как мы садимся в автобус. Это что-то невероятное. Регион жил футболом, и «Анжи» дарил праздник местным жителям почти каждую неделю. Хочу передать всем фанатам привет и пожелать им терпения. Повторюсь, они заслужили сильную команду», — цитируют Это'О «Известия».
Это'О выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год. В составе махачкалинского клуба он сыграл 53 матча и забил 25 мячей.
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