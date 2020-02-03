Влашич: Чалов может заиграть в «Челси», «Манчестер Сити», «Барселоне» или «Реале»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мыслями о несостоявшемся переходе своего одноклубника – нападающего Фёдора Чалова – в «Кристал Пэлас».



«Клуб из нижней части таблицы АПЛ был бы не лучшим выбором для Фёдора. Он зависим от команды и не может забивать голы без большого количества шансов. Не думаю, что «Пэлас» играет в атакующий футбол, который подошёл бы Фёдору. Забросы издали — не то, что ему удобно. В Англии прогрессируешь, даже если играешь не за «Челси», а против него? Не думаю. В России отличная лига, а Чалов выступает за команду, которая не пропускает еврокубки. Лучше бороться за Лигу чемпионов, чем за выживание.



Воспринял ли как шутку слухи о том, что «Челси» попробует подписать Чалова вместо Кавани? Нет, почему? Фёдор может заиграть в «Челси», «Манчестер Сити», «Барселоне» или «Реале» и адаптироваться к любой лиге. Уверен, предложения от больших клубов ещё придут», — цитирует Влашича Sport24.

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